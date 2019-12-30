Adana'da FETÖ şüphelisi eski albaya 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ şüphelisi eski albaya 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Adana'da FETÖ şüphelisi eski albaya 15 yıla kadar hapis istemi

6 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği öne sürülen eski albay hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da FETÖ şüphelisi eski albaya 15 yıla kadar hapis istemi, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği öne sürülen eski albay hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen ve meslekten ihraç edilen tutuksuz şüpheli M.C.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheli için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen tanık S.E, Cem kod adlı mahrem imamın sohbet toplantılarına katıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Cem kod adlı mahrem imam ile yaptığımız sohbet toplantısı sırasında kendisine bir telefon geldi ve odadan çıktı. Ben bu arada mahrem imama ait açık olan bilgisayara baktım. Bu bilgisayarda bir liste vardı. Kişilerin yanında artı ve eksi şeklinde notlamalar ve risale gibi kısımlar mevcuttu. Bu liste içerisinde albay M.C.K'yı gördüm. Bilgisayarda başka şahısların isimleri de vardı. Fakat bu şahsı tanımam nedeniyle benim dikkatimi çekti."

İddianamede, şüphelinin örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulunduğu ve örgüt tarafından takibinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu belirtilerek, sanığın FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık M.C.K. ise suçlamaları kabul etmedi.

Zanlının ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler, "go back" denilerek ölümüne dövüldü
Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı Son dakika: Savcılık, FETÖ'den beraat eden Bülent Arınç'ın damadı için verilen karara itiraz etti Alparslan Kuytul, mesaj yayınlayarak bazı siyasetçilere teşekkür etti

Son Dakika Haberleri
17:26 Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara deniz ulaşımı sağlanamıyor-2 (ANONS VE RÖPORTAJ) - Son Dakika
17:26 flaş - Son Dakika
17:26 Çin yapımı ilk Tesla otomobil bugün gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika
17:26 Akşehir'de kar yağışı - Son Dakika
17:21 Başkan Akpolat'tan personele yeni yıl ziyareti - Son Dakika
17:04 Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Son Dakika
16:56 Evi boşaltan kiracı, evdeki kapıları, petekleri ve kombiyi söküp götürdü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 17:29:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da FETÖ şüphelisi eski albaya 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]