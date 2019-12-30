Adana'da FETÖ şüphelisi eski albaya 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği öne sürülen eski albay hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen ve meslekten ihraç edilen tutuksuz şüpheli M.C.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheli için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen tanık S.E, Cem kod adlı mahrem imamın sohbet toplantılarına katıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Cem kod adlı mahrem imam ile yaptığımız sohbet toplantısı sırasında kendisine bir telefon geldi ve odadan çıktı. Ben bu arada mahrem imama ait açık olan bilgisayara baktım. Bu bilgisayarda bir liste vardı. Kişilerin yanında artı ve eksi şeklinde notlamalar ve risale gibi kısımlar mevcuttu. Bu liste içerisinde albay M.C.K'yı gördüm. Bilgisayarda başka şahısların isimleri de vardı. Fakat bu şahsı tanımam nedeniyle benim dikkatimi çekti."

İddianamede, şüphelinin örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulunduğu ve örgüt tarafından takibinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu belirtilerek, sanığın FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık M.C.K. ise suçlamaları kabul etmedi.

Zanlının ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.