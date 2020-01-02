Adana'da FETÖ şüphelisi eski polislere 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ şüphelisi eski polislere 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Adana'da FETÖ şüphelisi eski polislere 15 yıla kadar hapis istemi

6 saat önce

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulundukları öne sürülen 6 eski polis hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da FETÖ şüphelisi eski polislere 15 yıla kadar hapis istemi, System.String[]

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulundukları öne sürülen 6 eski polis hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Meslekten ihraç edilen tutuksuz eski polisler M.T, S.D, S.Y, K.A, M.B. ve A.Y. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Zanlılar için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelilerin veri inceleme raporunda, FETÖ içerisinde olup bazı zaafları bulunan örgüt üyelerinin tanımlandığı "EA" koduyla derecelendirildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerin örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulundukları ve örgüt tarafından takiplerinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu anlaşılmakla. Şüphelilerin örgütle organik bağ içerisinde oldukları ve HTS kayıtlarının yapılan incelenmesinde haklarında örgüt üyeliği suçundan adli işlem yapılmış birçok şahısla aralarında yoğun telefon görüşme trafiğinin tespit edildiği ve örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimsedikleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Sanıkların ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:02 Kaynak: AA
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