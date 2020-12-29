Adana'da FETÖ üyelerine ve ailelerine finansal destekte bulundukları iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana'da FETÖ üyelerine ve ailelerine finansal destekte bulundukları iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi

29.12.2020 19:01
Adana'da FETÖ üyelerine ve ailelerine finansal destekte bulundukları iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Adana'da, daha önce işlem yapılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine ve ailelerine finansal destekte bulundukları iddiasıyla haklarında 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 8'i tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'da, daha önce işlem yapılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine ve ailelerine finansal destekte bulundukları iddiasıyla haklarında 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 8'i tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar A.A, A.S, İ.A, M.S.A, M.K, M.S, M.U, R.K. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.S.A, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgüte finansal destekte bulunmadığını öne sürdü.

Örgütsel bir konumunun bulunmadığını belirten sanık M.S.A, "Dava dosyasına konu olan ve örgütsel konuşmaların yapıldığı WhatsApp grubuyla bir alakam yoktur. Ben kimseden örgüt üyeleri için para talep etmedim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık Ş.E. ise hakkındaki örgüt içinde '"Bölgeci" sıfatıyla faaliyet gösterdiği yönündeki tanık beyanlarının gerçek olmadığını savunarak beraatını ve adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, diğer sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Adana, Ceza, Dava, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ üyelerine ve ailelerine finansal destekte bulundukları iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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