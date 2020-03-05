Adana'da FETÖ'ye 2 tutuklama - Son Dakika
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Adana'da FETÖ'ye 2 tutuklama

6 saat önce

ADANA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kadın, tutuklandı.

Adana'da FETÖ'ye 2 tutuklama, System.String[]

ADANA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kadın, tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 4'ü kadın, 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında aralarında Manisa'nın Alaşehir ilçe ablası olan Hanife B.'nin de olduğu 6 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hanife B. ve Kezban O. tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:55 Kaynak: DHA
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