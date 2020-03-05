Adana'da FETÖ'ye 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ'ye 2 tutuklama - Son Dakika

Adana'da FETÖ'ye 2 tutuklama

6 saat önce

ADANA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kadın, tutuklandı.

Adana'da FETÖ'ye 2 tutuklama, System.String[]

ADANA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kadın, tutuklandı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 4'ü kadın, 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında aralarında Manisa'nın Alaşehir ilçe ablası olan Hanife B.'nin de olduğu 6 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hanife B. ve Kezban O. tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransız L'Opinion gazetesi Türkiye'nin SİHA'larda Fransa'yı geçtiğini yazdı
İstanbul'da basketbol maçında antrenör dehşeti Kayseri'de yaşlı kadın, umre dönüşü koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Fuhuş operasyonunda yakalanan bir kişide HIV virüsü tespit edildi

Son Dakika Haberleri
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!
16:41 Türkiye'nin ilk mistik polisiyesi ALEF, yakında başlıyor!
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 17:36:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da FETÖ'ye 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]