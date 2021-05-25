Adana'da FETÖ'ye eleman temin ettiği öne sürülen sanığa 7 yıl 6 ay hapis - Son Dakika

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) eleman temin ettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık U.R.H. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası kentte örgüte yeni eleman kazandırılması faaliyeti yürüttüğünü belirtti. Savcı, "hijyen evleri" adı altında oluşturulan hücre evlerinde kaldığının belirlendiğini belirttiği sanığın örgütsel toplantılara katıldığına işaret ederek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık U.R.H. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ve örgüte ait evlerde kalmadığını ileri sürdü.
Suçlamaları kabul etmeyen U.R.H, "FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantım yoktur. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Kaynak: AA
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