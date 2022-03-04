Adana'da FETÖ'ye üye kazandıran sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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Adana'da FETÖ'ye üye kazandıran sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

04.03.2022 18:33
Adana'da FETÖ'ye üye kazandıran sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da, FETÖ'ye eleman temin ettiği iddiasıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, FETÖ'ye eleman temin ettiği iddiasıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık N.K. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise mahkemede hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, örgütle iltisak ve irtibatı gerekçesiyle kapatılan eğitim kurumlarında "tayine tabi personel" statüsünde 12 yıl boyunca çalıştığını ve "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiğini belirtti.

Savcı, sanığın FETÖ üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini, sosyal medya hesabından örgütü destekler mahiyette paylaşımlar yaptığını, örgüte yeni eleman kazandırılması için faaliyet yürüttüğünü aktararak, N.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savunması alınan sanık N.K. ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Mahrem imamlarla bağlantım yoktur. FETÖ/PDY üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Terör, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ'ye üye kazandıran sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da FETÖ'ye üye kazandıran sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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