Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ içerisinde "ev abisi" ve en son "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığını, "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiğini ve örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da FETÖ'nün 'bölge talebe mesulü'ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis - Son Dakika

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