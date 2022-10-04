Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
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Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

04.10.2022 14:12
Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev abisi" olduğu iddia edilen sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev abisi" olduğu iddia edilen sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.D. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın öğrencilik yıllarında FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, örgüt üyelerinin çözümlenen ByLock yazışmalarında kendisinden "abi" olarak bahsedildiğini, "mahrem imam"ların talimatıyla "okulcu" ve en son "ev abiliği" yaptığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını belirtti.

Savcı ayrıca, sanığın dijital materyallerinde örgüt elebaşına ait fotoğraf ve yazıların bulunduğunu aktararak, A.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık A.D. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Suçlamaları reddediyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

ByLock, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ'nün 'ev abisi' olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
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