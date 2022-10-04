Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın öğrencilik yıllarında FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, örgüt üyelerinin çözümlenen ByLock yazışmalarında kendisinden "abi" olarak bahsedildiğini, "mahrem imam"ların talimatıyla "okulcu" ve en son "ev abiliği" yaptığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını belirtti.

Kaynak: AA

ByLock, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da FETÖ'nün 'ev abisi' olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

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