Adana'da FETÖ'nün "ev abiliği" iddiasına 23 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Adana'da FETÖ'nün "ev abiliği" iddiasına 23 yıla kadar hapis istemi

19.09.2022 13:36
Adana'da FETÖ'nün "ev abiliği" iddiasına 23 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev abisi" olduğu ve 2009'daki Polis Koleji sınav sorularını örgüt üyelerine verdiği iddia edilen sanık hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev abisi" olduğu ve 2009'daki Polis Koleji sınav sorularını örgüt üyelerine verdiği iddia edilen sanık hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz K.K. için yürütülen soruşturma tamamlandı. FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia sanık için "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 15 yıla kadar, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçuna yardım etme"den de 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık F.E'nin ifadelerine yer verildi.

K.K. ile örgüte ait aynı evde sohbet toplantılarına kaldıklarını belirten tanık, " Niğde'de örgüte ait evde Polis Koleji sınavlarına hazırlandım. Sınava yaklaşık bir hafta kaldığında 'ev abisi' olduğunu bildiğim K.K. bize kitapçık halinde 150 tane sınav sorusu getirdi. Sınavda çıkan sorularla bu kitapçıktaki soruların aynı olduğunu gördüm." ifadesini kullandı.

İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı anlatılan K.K'nin örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği bilgisine yer verildi.

Sanığın, "mahrem imam"ların talimatıyla FETÖ içerisinde "ev abiliği" yaptığı ve örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği, 2009'daki Polis Koleji sınav sorularını örgüt üyelerine verdiği ve sınavı kazanan öğrencilerin takibini yaptığı belirtilen iddianamede, K.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçuna yardım etme" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

K.K, iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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Kaynak: AA

Polis Koleji, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ'nün 'ev abiliği' iddiasına 23 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da FETÖ'nün "ev abiliği" iddiasına 23 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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