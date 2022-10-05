Adana'da FETÖ'nün hücre evinde yakalanan sanığa 10 yıl hapis - Son Dakika
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Adana'da FETÖ'nün hücre evinde yakalanan sanığa 10 yıl hapis

05.10.2022 11:30
Adana'da FETÖ'nün hücre evinde yakalanan sanığa 10 yıl hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet" olarak bilinen hücre evinde yakalanan sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet" olarak bilinen hücre evinde yakalanan sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise mahkemede hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'nün gizli haberleşme programları ByLock ve Eagle kullandığını, FETÖ'nün "emniyet mahrem imamları" ile yoğun HTS irtibat kaydının belirlendiğini ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını belirtti.

Savcı ayrıca, sanığın FETÖ'nün "gaybubet" olarak bilinen hücre evinde yakalandığını, mahrem yapılanma içinde yer aldığını ve örgütsel görevlerinde kod isim kullandığını bildirerek, F.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık F.A. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "FETÖ üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock ve Eagle programlarını kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanık F.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ'nün hücre evinde yakalanan sanığa 10 yıl hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da FETÖ'nün hücre evinde yakalanan sanığa 10 yıl hapis - Son Dakika
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