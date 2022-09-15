Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgüt içinde "sohbet hocası" ve en son "eyalet muhasebecisi" pozisyonunda görevler üstlendiğini, ByLock kullandığını ve kod adının "Cengiz" olduğunu, FETÖ üyeliğinden adli işlem yapılan kişilerle irtibatının tespit edildiğini belirterek, Y.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da FETÖ'nün sözde 'eyalet muhasebecisi'ne 9 yıl hapis cezası - Son Dakika

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