Adana'da Film Gibi Kovalamaca 5 Şüpheli Yakalandı
47 dakika önce
Adana'da polisin dur ihtarına uymayıp bir araçla kaçan 5 kişi, 5 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.
Adana
'da polisin dur ihtarına uymayıp bir araçla kaçan 5 kişi, 5 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.
Saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan
ilçesi Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı'nda uygulama yapan polisler, şüphelendikleri 01 DHY 39 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçınca kovalamaca başladı. Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı'ndan Kuzey Kıyıboyu Caddesi
'ne çıkan hafif ticari araç, daha sonra Mehmet Akif Ersoy
Caddesi'ne, buradan da İsmet Paşa
Caddesi'nden Şehit Mehmet Özer
Caddesi'ne geçti. Narlıca
Mahallesi'nde aracı terk edilmiş halde bulan polisler, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü Veysel B. ve 4 arkadaşını yakaladı. Araçta yapılan aramada suç unsuruna rastlanmazken, Veysel B. ve 4 arkadaşı sorgulanmak üzere Denizli
Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:40 Kaynak: DHA
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