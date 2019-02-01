Son Dakika Haberleri: Adana'da Film Gibi Kovalamaca 5 Şüpheli Yakalandı

Adana'da Film Gibi Kovalamaca 5 Şüpheli Yakalandı

47 dakika önce

Adana'da polisin dur ihtarına uymayıp bir araçla kaçan 5 kişi, 5 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da polisin dur ihtarına uymayıp bir araçla kaçan 5 kişi, 5 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda uygulama yapan polisler, şüphelendikleri 01 DHY 39 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçınca kovalamaca başladı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan Kuzey Kıyıboyu Caddesi'ne çıkan hafif ticari araç, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne, buradan da İsmet Paşa Caddesi'nden Şehit Mehmet Özer Caddesi'ne geçti. Narlıca Mahallesi'nde aracı terk edilmiş halde bulan polisler, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü Veysel B. ve 4 arkadaşını yakaladı. Araçta yapılan aramada suç unsuruna rastlanmazken, Veysel B. ve 4 arkadaşı sorgulanmak üzere Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:40 Kaynak: DHA

Seyhan, Mustafa Kemal Paşa, Adana, Güncel
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