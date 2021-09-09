Adana'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

ADANA'da, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Mustafa A. (47) ve Hasan Ş. (49) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, meslekten ihraç Sosyal Güvenlik Kurumu müdür yardımcısı Mustafa A. ile cep telefonunda örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' tespit edilen polis memuru Hasan Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, yapılan baskınla Mustafa A. ile Hasan Ş.'yi yakaladı. Mustafa A. ile Hasan Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından cezaevine gönderildi.