Adana'da firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan Nihat B. (43) ile 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Metin O'yu (31) yakalamak için çalışma başlattı.
Ekip, firari hükümlülerin kaldığını tespit ettiği merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi ve merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki evlere operasyon düzenledi.
Operasyonda, iki hükümlü de yakalandı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler daha sonra cezaevine gönderildi.