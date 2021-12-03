Adana'da firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. ve 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar