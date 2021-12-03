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Adana'da firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Adana'da firari 2 hükümlü yakalandı

03.12.2021 13:59
Adana'da firari 2 hükümlü yakalandı

Adana'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Adana'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. ve 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Kozan ilçesi Kuytucak Mahallesi'nde olduğu tespit edilen hükümlüleri, düzenlediği operasyonla yakaladı.

Hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika


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