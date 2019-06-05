Adana'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı
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Adana'da, kasten öldürme suçundan 15 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Adana'da, kasten öldürme suçundan 15 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:57 Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2009 yılında Mersin'de bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Yunus Aydın'ın Adana'da olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde saklandığı belirlenen Aydın'ı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın, daha sonra cezaevine gönderildi.
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