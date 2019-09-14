Adana'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Adana'da, karıştığı bir suç nedeniyle şartlı tahliyesi bozulan ve teslim olmadığı belirlenen firari cinayet hükümlüsü, polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'da, 1997'de bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle "Kan gütme saikiyle öldürme" suçundan müebbet ve 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Mustafa Kaymaz (45) 2015'te şartlı tahliye edildi.

Kaymaz'ın şartlı tahliyesi, 2018'de karıştığı bir suç nedeniyle bozuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, teslim olmayan Mustafa Kaymaz'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, firari hükümlüyü, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde, gittiği sanayi sitesinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.