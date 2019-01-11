Son Dakika Haberleri: Adana'da Firari Cinayet Sanığı Yakalandı

Adana'da Firari Cinayet Sanığı Yakalandı

10 dakika önce

Adana'da, hakkında cinayete azmettirme suçundan arama kararı bulunan firari sanık yakalandı.

Adana'da Firari Cinayet Sanığı Yakalandı, System.String[]
Adana'da, hakkında cinayete azmettirme suçundan arama kararı bulunan firari sanık yakalandı.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde 25 Haziran 2015'te bir enerji şirketinde çalışan Yemliha Bozkurt'un (40) evinin önünde vurularak öldürülmesiyle ilgili hakkında cinayete azmettirme suçundan arama kararı bulunan firari sanık Şaban G, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şaban G, Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Olay

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde, bir enerji şirketinde çalışan Yemliha Bozkurt (40), 25 Haziran 2015'de evinin önünde başından tek kurşunla vurularak öldürülmüştü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 76 güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemiş, 33 plakalı bir otomobilin bulunması için 630 araç üzerinde çalışma yürütmüştü.

Araç plakası üzerinden yakalanan Ferhat E. (38) ve Yusuf G. (40) hakkında "kasten öldürme ve cinayete yardım" suçlarından müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Ferhat E'ye "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Yusuf G'ye ise "cinayete yardım" suçundan 16 yıl hapis cezası vermişti.

Hakkında cinayete azmettirme suçundan arama kararı bulunan firari sanık Şaban G'nin yakalanması için talimat yazılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:45 Kaynak: AA

Merkez, Adana, Güncel
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