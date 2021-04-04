Adana'da firari cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika

Adana'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2017'de bir kişiyi uzun namlulu silahla öldürdüğü iddia edilen Y.İ'nin, sevgilisi D.E'nin evinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen polis, zanlı Y.İ. ile şüpheliyi teslim etmemek için zorluk çıkaran D.E. ve arkadaşı M.B'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, yatak odası dolabında Uzi marka hafif makineli silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.İ. tutuklandı, D.E. ve M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.