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Adana'da firari FETÖ hükümlüsü saklandığı yayla evinde yakalandı - Son Dakika

Adana'da firari FETÖ hükümlüsü saklandığı yayla evinde yakalandı

03.02.2022 14:21
Adana'da firari FETÖ hükümlüsü saklandığı yayla evinde yakalandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari FETÖ hükümlüsü saklandığı yayla evinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari FETÖ hükümlüsü saklandığı yayla evinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİT Bölge Başkanlığının koordinesinde, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan hükümlünün, Hamidiye Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Jandarma ekiplerinin adrese yaptıkları baskında yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da firari FETÖ hükümlüsü saklandığı yayla evinde yakalandı - Son Dakika


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