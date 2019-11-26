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ADANA'DA FİRARİLERE OPERASYON

6 saat önce

ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve para cezalarını yatırmayan firarilere yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

ADANA'DA FİRARİLERE OPERASYON, System.String[]

ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve para cezalarını yatırmayan firarilere yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 50 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda firari yakalandı.

Adana Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla il genelinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunup, teslim olmayan ve para cezalarını da yatırmayan 50 firarinin adresini belirledi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, adresleri tespit edilen 50 firariyi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenledi. Adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda firariyi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polis ekibinin firarinin evinin kapısı çalması

Evin çevresinde arama yapan polisler

Baskın yapılan evin sokağındaki polis aracı

Yakalanan firarilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,


Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:31 Kaynak: DHA
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