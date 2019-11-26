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Adana'da firarilere operasyon

6 saat önce

ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve para cezalarını yatırmayan firarilere yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve para cezalarını yatırmayan firarilere yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 50 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda firari yakalandı.

Adana Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla il genelinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunup, teslim olmayan ve para cezalarını da yatırmayan 50 firarinin adresini belirledi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, adresleri tespit edilen 50 firariyi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenledi. Adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda firariyi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'da firarilere operasyon

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:37 Kaynak: DHA
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