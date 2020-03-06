Adana'da firarilere şafak vakti baskın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da firarilere şafak vakti baskın - Son Dakika

Adana'da firarilere şafak vakti baskın

6 saat önce

Adana'da çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 firariye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana'da firarilere şafak vakti baskın, System.String[]

Adana'da çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 firariye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlı, uyuşturucu ticareti ve yaralama suçlarından aranan, kesinleşmiş hapis cezası olan 51 firariye yöenlik operasyon düzenledi. Polisler, suçluların evlerine eş zamanlı baskın yaptı.


Baskında yakalanan firariler adli tıp kurumundaki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:10 Kaynak: İHA
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