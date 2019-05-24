Adana'da fırtına
3 saat önce
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:18 Kaynak: AA
'nın Tufanbeyli
ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına nedeniyle ilçedeki bazı evlerin çatısı uçtu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Cumhuriyet Mahallesi
'nde de kuvvetli fırtınanın etkisiyle bir kamelyanın çatısı yerinden sökülerek, Mehmet Hozar'a ait park halindeki aracın üzerine düştü.
Devrilen direkler nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.
Öte yandan kuvvetli fırtınada Çukurova Üniversitesi
Tufanbeyli Meslek Yüksekokuluna ait uygulama ve araştırma serası da tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi.
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