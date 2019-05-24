Son Dakika Haberleri: Adana'da fırtına

Adana'da fırtına

3 saat önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına nedeniyle ilçedeki bazı evlerin çatısı uçtu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Cumhuriyet Mahallesi'nde de kuvvetli fırtınanın etkisiyle bir kamelyanın çatısı yerinden sökülerek, Mehmet Hozar'a ait park halindeki aracın üzerine düştü.
Devrilen direkler nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.
Öte yandan kuvvetli fırtınada Çukurova Üniversitesi Tufanbeyli Meslek Yüksekokuluna ait uygulama ve araştırma serası da tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:18 Kaynak: AA
Tufanbeyli, Adana, Güncel
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