Adana'da fırtına nedeniyle yıkılan ahırdaki 3 inek telef oldu - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde fırtına nedeniyle yıkılan ahırdaki 3 inek telef oldu.
Gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Çamlarca Mahallesi'ndeki Saim Nergiz'e ait ahır yıkıldı.
Ahırda bulunan 6 inekten 3'ünün telef olduğu belirlendi.
Yaklaşık 7 ay önce orman yangınında evinin yandığını belirten Nergiz, "Evim yandığında bile bu kadar içim yanmamıştı." dedi.
Telef olan inekler, Adana Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleriyle kaldırıldı.
Kaynak: AA
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