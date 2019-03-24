Son Dakika Haberleri: Adana'da Fırtına Okulun Çatısını Uçurdu

Adana'da Fırtına Okulun Çatısını Uçurdu

17 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan ve giderek artan fırtına nedeniyle bir okulun çatısı uçtu.

Adana'da Fırtına Okulun Çatısını Uçurdu, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan ve giderek artan fırtına nedeniyle bir okulun çatısı uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Mahmutlu Mahallesi Kadirli Caddesi üzerinde bulunan Kozan Ortaokulu'nun çatısının bir bölümü şiddetli fırtınaya dayanamayarak uçtu. Okulun çatısının uçtuğunu fark eden vatandaşlar hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri yaya ve araçlara zarar gelmemesi için yolu trafiğe kapattılar. Belediye görevlileri ise bölgede tedbir amaçlı çalışmalarına başladılar.

Okulun çatısının uçtuğunu gören ve ekiplere haber veren Ferhat Aşan adlı vatandaş, "Kozan Ortaokulu karşısında ikamet ediyoruz. Yaklaşık yarım saat kırk beş dakika önce bir çatırdı ve çinko sesi duyduk. Çinkoları aşağıda ararken araçlara zarar gelmesini önlemek için daha sonra kalabalığın olduğunu duyduğumuzda gördüğünüz gibi orta okulun çatısının havalandığını gördük. Daha sonra ekiplere bilgi verdik. Gördüğünüz gibi ekip arkadaşlar yolu trafiğe kapatıyorlar. Okul müdürü ve okul çalışanları da geldiler" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:50 Kaynak: İHA

Sabah, Kozan, Adana, Güncel
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