Adana'da flamingo avlayan kişiye 4 bin 967 lira para cezası - Son Dakika

Adana'da koruma altındaki flamingoyu avlayan kişiye 4 bin 967 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karataş ilçesinde kaçak avlanmayla mücadele amacıyla devriye gezdi.

Bu sırada ekipler, Y.Ç'nin av tüfeğiyle bir flamingo avladığını belirledi.

Ekipler, Y.Ç'ye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre koruma altındaki türler arasında yer alan flamingoyu avladığı gerekçesiyle 628 lirası idari para cezası ve 4 bin 339 lirası tazminat olmak üzere 4 bin 967 lira ceza uyguladı.