Son Dakika Haberleri: Adana'da Floor Curling Aday Hakem Kursu Açılacak

Adana'da Floor Curling Aday Hakem Kursu Açılacak

1 saat önce

Adana'da Türkiye Curling Federasyonu ile Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan Floor Curling Aday Hakem Kursu 19 Ocak 2019 tarihinde Çukurova ilçesinde yapılacak.

Adana'da Floor Curling Aday Hakem Kursu Açılacak, System.String[]
Adana'da Türkiye Curling Federasyonu ile Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan Floor Curling Aday Hakem Kursu 19 Ocak 2019 tarihinde Çukurova ilçesinde yapılacak.

Curling Federasyonu Adana İl Temsilcisi Bilal Oldaç, sporu seven vatandaşlardan şartları uyanları açılacak olan Aday Hakemlik Kursuna davet ederek, "Ülkemizin yeni tanıştığı sporlardan olan curlingin tanıtılması, yayılması ve sevdirilmesi adına çalışmalar yapıyoruz. Bu bağlamda en büyük sıkıntılarımızdan biri de hakem yetersizliğimizdi. Federasyonumuzun öncülüğünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte 19 Ocak 2019'da Aday Hakem Kursu düzenleyeceğiz. Şartları uyan vatandaşlarımızı kursumuza katılmaya davet ediyorum. Kursa katılacak arkadaşlarımızın, aday hakem kursuna katılmak istediğini belirten dilekçelerini en geç 16 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 16.30'a kadar Federasyonumuzun, Kızılay Mahalesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Fevzi Çakmak 1. Sok. Tibaş Vakıfhan Daire: 15-16 No: 24 Çankaya/ Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir. Kursa katılım listesi 17 Ocak 2019 tarihinde sitemizden ilan edilecek. Kurs yeri ve programı daha sonra sitemizden yayınlanacaktır" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:35 Kaynak: İHA

Adana, Spor
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