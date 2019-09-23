Son Dakika Haberleri: Adana'da fotoğrafçı silahlı saldırıda yaralandı
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Adana'da fotoğrafçı silahlı saldırıda yaralandı

1 saat önce

Adana'da bir fotoğrafçı iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Adana'da fotoğrafçı silahlı saldırıda yaralandı, System.String[]

Adana'da bir fotoğrafçı iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir fotoğrafçıya giden henüz kimliği belirlenemeyen kişi, iş yeri sahibi Mehmet Ö'ye vesikalık fotoğraf çekiminin fiyatını sordu.

Şüpheli, daha sonra belinden çıkardığı tabancayla fotoğrafçıya 3 el ateş etti. Zanlı, "Bana karışmayın." diye bağırarak olay yerinden kaçtı.

Bacaklarından yaralanan Mehmet Ö. 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Reşatbey Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:42 Kaynak: AA
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