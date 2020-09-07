Adana'da freni tutmayan motosiklet sürücüsü otomobilin üzerine düştü - Son Dakika

Adana'nın Sarıçam ilçesinde freni tutmayan motosiklet sürücüsü apartman bahçesindeki otomobilin üzerine düştü.
Alınan bilgiye göre, Muhammed Şahin, idaresindeki plakasız motosiklet Reyhan Caddesi üzerinde yokuş aşağı motosikletin freni tutmayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Motosikletini durdurmayı başaramayan Şahin, 5 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesinde bulunan otomobilin üzerine düştü.
Kazada yaralan Şahin, olaya yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 14:27 - Kaynak: AA
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