Son Dakika Haberleri: Adana'da freni tutmayan tır elektrik direğine çarptı
Son Dakika Güncel Adana'da freni tutmayan tır elektrik direğine çarptı

Adana'da freni tutmayan tır elektrik direğine çarptı

14 dakika önce

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde freni tutmayan tır elektrik direğine çarparak durabildi.

Adana'da freni tutmayan tır elektrik direğine çarptı, System.String[]

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde freni tutmayan tır elektrik direğine çarparak durabildi.


Alınan bilgiye göre, Bülent S'nin kullandığı 01 CYA 87 plakalı gazbeton yüklü tır, aracın freninin tutmaması sonucu Belediye Evleri Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.

Yaralananın olmadığı kaza sonrası elektrik tellerinin kopması nedeniyle mahallenin büyük bir bölümü elektriksiz kaldı.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Şirket yetkilileri, çalışmaların ardından mahalleye elektrik verileceğini belirtti.

Belediye evleri Mahallesi, Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:00 Kaynak: AA
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