Adana'da fuhuş çetesine operasyon - Son Dakika
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Adana'da fuhuş çetesine operasyon

6 saat önce

ADANA'da, fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'da fuhuş çetesine operasyon, System.String[]

ADANA'da, fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'na bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşa aracılık ve yer temini sağlayan kadınları da fuhuşa zorlayan çeteye yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Ahlak Büro Amirliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:59 Kaynak: DHA
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