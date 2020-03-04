Adana'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da fuhuş operasyonu - Son Dakika

Adana'da fuhuş operasyonu

6 saat önce

Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'da fuhuş operasyonu, System.String[]

Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıranlara, fuhuş yapanlara ve yer temin edenlere yönelik operasyon düzenlendi. Polisler şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Düzenlenen baskında yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fuhuş operasyonunda, oyuncak ayının içinden binlerce lira ve tabanca çıkarıldı
İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı Son Dakika: 10 Şubat'tan bugüne kadar 3 bin 138 Esed rejim askeri etkisiz hale getirildi Metrobüste bir kadını taciz eden şüpheli yolcular tarafından dövüldü

Son Dakika Haberleri
14:37 Cazın ustaları İstanbul'a geliyor
14:27 "Nuh Tepesi" filminin gala gösterimi yapıldı
14:27 Yörüklerin hayatı beyazperdeye aktarılacak
13:52 Oyuncu Alpaslan Özmol, hakkında sürekli 'öldü' haberleri yapılmasına tepki gösterdi
13:43 İzzet Yıldızhan: İçim parçalanıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 14:44:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]