Adana'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
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Adana'da fuhuş operasyonu

6 saat önce

Adana'da fuhuş operasyonuADANA'da fuhuş şebekesine yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana'da fuhuş operasyonu

ADANA'da fuhuş şebekesine yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

İl genelinde fuhuş ile mücadeleyi sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşa aracılık, yer temini ve kadınları fuhuşa zorladığı tespit edilen bir şebekeyi deşifre etti. Şebeke üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:55 Kaynak: DHA
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