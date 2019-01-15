Son Dakika Haberleri: Adana'da Fuhuş Operasyonu (2)

Adana'da Fuhuş Operasyonu (2)

1 saat önce

28'İ KADIN 44 GÖZALTIAdana'da şafak vakti yapılan fuhuş operasyonunda, 28'i kadın 44 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da Fuhuş Operasyonu (2), System.String[]
28'İ KADIN 44 GÖZALTI

Adana'da şafak vakti yapılan fuhuş operasyonunda, 28'i kadın 44 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin rezidans ve villalarda yakalandığı ortaya çıktı. Kent genelinde faaliyet gösteren 9 masaj salonunda ise mağdur kadınlara fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Bazı şüphelilerin ise, fuhuş yapıldığı sırada, masaj salonları etrafında gözcülük yaptıkları, mağdur kadınları bu masaj salonlarına getirip götürdükleri ve kadınları fuhşa teşvik ettikleri belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:17 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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