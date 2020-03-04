Adana'da fuhuş operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da fuhuş operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika

Adana'da fuhuş operasyonu: 23 gözaltı

6 saat önce

Adana'da otoyol ve masaj salonlarında fuhuş yaptırdığı ileri sürülen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 7'si kadın 23 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da fuhuş operasyonu: 23 gözaltı, System.String[]

Adana'da otoyol ve masaj salonlarında fuhuş yaptırdığı ileri sürülen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 7'si kadın 23 şüpheli gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "fuhşa teşvik, fuhşa aracılık, fuhuş için yer ve imkan sağlamak" soruşturması kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, otoyol ve masaj salonlarında fuhuş yaptırdığı ileri sürülen zanlılar hakkında teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda 7'si kadın 23 zanlının "fuhşa teşvik, fuhşa aracılık, fuhuş için yer ve imkan sağladığı" tespit edildi. Polis, 1'i Gaziantep'te olmak üzere 23 zanlıyı yakalamak için eş zamanlı olarak 20 ayrı adrese şafak vakti baskın yaptı. Yapılan baskında 23 zanlı da gözaltına aldı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4.18 gram esrar ve 17 uyuşturucu hap ele geçirildi.


Emniyete getirilen zanlıların sorgusu devam ediyor. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: 10 Şubat'tan bugüne kadar 3 bin 138 Esed rejim askeri etkisiz hale getirildi
İzmit'te Hollanda plakalı bir aracın içinde ceset bulundu Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşının aracının önünü kesen polis memuru, sokak ortasında sevgilisine kurşun yağdırdı Eşine 6 Kurşun sıktığı iddiasıyla yargılanan sanık: Ben eşime çok düşkünüm

Son Dakika Haberleri
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 20:15:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da fuhuş operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]