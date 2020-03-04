Adana'da fuhuş operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika

Adana'da otoyol ve masaj salonlarında fuhuş yaptırdığı ileri sürülen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 7'si kadın 23 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "fuhşa teşvik, fuhşa aracılık, fuhuş için yer ve imkan sağlamak" soruşturması kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, otoyol ve masaj salonlarında fuhuş yaptırdığı ileri sürülen zanlılar hakkında teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda 7'si kadın 23 zanlının "fuhşa teşvik, fuhşa aracılık, fuhuş için yer ve imkan sağladığı" tespit edildi. Polis, 1'i Gaziantep'te olmak üzere 23 zanlıyı yakalamak için eş zamanlı olarak 20 ayrı adrese şafak vakti baskın yaptı. Yapılan baskında 23 zanlı da gözaltına aldı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4.18 gram esrar ve 17 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyete getirilen zanlıların sorgusu devam ediyor.

(Fatih Keçe/İHA)