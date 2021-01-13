Adana'da fuhuş operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5'i kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhşa teşvik" ve "fuhuş için yer ve imkan sağlamak" iddiasıyla bir gruba yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, takibe aldığı gruptan kimliklerini belirlediği 5'i kadın 14 şüphelinin adreslerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.