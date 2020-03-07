Adana'da fuhuş operasyonunda 23 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Adana'da fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 8'i kadın 23 zanlı adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, otoyolda fuhuş yapıldığı ihbarlarının artması üzerine harekete geçti. Polis savcılıktan alınan teknik ve fiziki takip izni ile 3 ay önce zanlıları takip etmeye başladı. Yapılan takip sırasında bir masaj salonu çalışanlarının da fuhuş yaptığı tespit edildi. Polis bu tespitlerin üzerine 4 Mart'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Şafak vakti operasyon düzenleyen ekipler, 8'i kadın 23 kişiyi gözaltına aldı. Tuzaklarına düşürdükleri kadınları otoyol ve masaj salonlarında fuhşa zorlayan çetenin tarife listesi de ortaya çıktı.



Şüphelilerden Ali K., Mehmet U., Yılmaz Ö. Kadir Ö. ve Kadir K.'nın Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu sorumlusu oldukları, kadınları buralara götürerek 50 ila 100 lira arasında fuhşa zorladıkları öğrenildi. Yine şüphelilerden Şervan A. ve Yılmaz Ö.'nün kadınları her gün sabah otoyola götürüp gece geri alarak servis hizmeti verdikleri belirlendi.



Ozan I. ve Ali K. isimli zanlıların ise polis baskınlarını önceden haber vermek için nöbet tutukları ortaya çıktı. Ayrıca masaj salonlarında da fuhuş yaptıran şüphelilerden Lale K. oğlu İsa K., Aytül S. ve Mehmet A.'nın 150 ila bin 500 lira arasında fuhuş yaptırdıkları öğrenildi. Telefon konuşmalarında da şifreli görüşen çetenin, yakalanmamak için telefon konuşmalarında "Jantı lastiğe takalım", "Duvara malayla sıva yapalım" gibi şifreler kullandığı öğrenildi.



Bu arada kocasına bin 500 liraya hayat kadını ayarlayan kadının ise ifadesinde her şeyi eşinin kendisine karşı ilgisinin artırmak için yaptığını, kocasının kadını parasıyla tuttuğundan haberi olmadığını söylediği öğrenildi.



Operasyonun ardından 45 kişinin de ifadesini alan polis, zanlıların 13 kadına fuhuş yaptırdığını belirledi. İfadesi alınan 23 zanlı adliyeye sevk edildi. - ADANA