Son Dakika Haberleri: Adana'da fuhuş şüphelisi 20 kişi adliyede
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Adana'da fuhuş şüphelisi 20 kişi adliyede

43 dakika önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da fuhuş şüphelisi 20 kişi adliyede, System.String[]
ADANA'nın Kozan ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettiği iddia edilen 22 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki sorguları tamamlanan 5'i kadın 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. 


- Kozan
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:53 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Kozan, Güncel
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