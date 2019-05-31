Adana'da fuhuş şüphelisi 20 kişi adliyede
43 dakika önce
ADANA'nın Kozan ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:53 Kaynak: DHA
ADANA'nın Kozan
ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettiği iddia edilen 22 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki sorguları tamamlanan 5'i kadın 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- Kozan
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