Adana'da fuhuş şüphelisi 20 kişi adliyede
2 saat önce
ADANA'nın Kozan ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:22 Kaynak: DHA
ADANA'nın Kozan
ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettiği iddia edilen 22 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki sorguları tamamlanan 5'i kadın 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- Kozan
ADANA KOZAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI
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