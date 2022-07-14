Adana'da fuhuş tuzağı! 16 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girmek için gittiği evde gasp edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da fuhuş tuzağı! 16 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girmek için gittiği evde gasp edildi

14.07.2022 10:34

Adana'da mide bulandıran bir olay yaşandı. İnternetten para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı 16 yaşındaki M.G.E.'nin evine giden Ahmet Eren Ü., kapıyı açan Ataberk Güngör tarafından silahla tehdit edilip, darp edildi. Ahmet Eren Ü.'nün cep telefonu ve 205 lirasını gasbeden Güngör ile M.G.E., polis operasyonuyla yakalandı. Zanlı ifadesinde, "Kız arkadaşımı rahatsız ediyordu. Ben de gerekeni yaptım" dedi.

7 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ahmet Eren Ü., internetten tanıştığı M.G.E. ile fuhuş için anlaştı. M.G.E., Ahmet Eren Ü.'yü kaldığı daireye çağırdı. Adrese giden Ahmet Eren Ü.'ye kapıyı elinde silah, Ataberk Güngör açtı. Güngör, tabanca ile tehdit ettiği Ahmet Eren Ü.'yi zorla evin içine aldı.

DARP EDİP O ANLARI KAYDA ALDI

Güngör, silahın kabzasıyla Ahmet Eren Ü.'yü darbedip, o anları da cep telefonuyla kaydetti. Daha sonra Güngör, Ahmet Eren Ü.'nün cep telefonu, kimliği ve 205 lirasını da gasbedip, "Şimdi evden çık ve bir daha da buraya gelme. M.G.E. ile bağlantı kurma ve bu yaşananları da kimseye anlatma. Yoksa senin için çok kötü olur" dedi.

Cinsel ilişki vaadiyle gittiği evde gasba uğrayan genç, çıkışta karakola koştu

"KIZ ARKADAŞIMI RAHATSIZ EDİYORDU"

Evden ayrılan Ahmet Eren Ü.'nün ihbarıyla Gasp Büro Amirliği ekipleri, motorize yunus ekipleriyle söz konusu adrese baskın yaptı. Operasyonda Ataberk Güngör ile M.G.E. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda Ahmet Eren Ü.'den gasbedilen eşyalar ele geçirildi. M.G.E. sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Güngör ise emniyete götürüldü. Yağma, kasten yaralama gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Ataberk Güngör'ün kullandığı tabanca da kurusıkı çıktı. Güngör ifadesinde, "Kız arkadaşımı rahatsız ediyordu. Ben de gerekeni yaptım?" diye konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ataberk Güngör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.G.E. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Serinlemek için baraja giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu Serinlemek için baraja giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu GAZİANTEP - Gölete giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu GAZİANTEP - Gölete giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da fuhuş tuzağı! 16 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girmek için gittiği evde gasp edildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:23 Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:21 Galatasaray'ın gol silahı Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim
11:14 Siyez buğdayı Afyonkarahisar'da vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı! Her ay 100 dane veriyor
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
11:02 Hırsızlar, yakalanınca ev sahibi kadından yalvararak özür diledi
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
10:10 Cristiano Ronaldo'ya astronomik maaş teklifi! Dünya yıldızı Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 12:28:21. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da fuhuş tuzağı! 16 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girmek için gittiği evde gasp edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement