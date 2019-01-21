Son Dakika Haberleri: Adana'da Furkan Vakfı Üyelerine "İzinsiz Gösteri" Davası

Adana'da Furkan Vakfı Üyelerine "İzinsiz Gösteri" Davası

1 saat önce

Adana'da kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, "Valinin aldığı tedbirlere aykırı hareket etmek, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından hakkında dava açılan ve aralarında vakfın kurucu...

Adana'da Furkan Vakfı Üyelerine
Adana'da kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, "Valinin aldığı tedbirlere aykırı hareket etmek, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından hakkında dava açılan ve aralarında vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da yer aldığı tutuksuz 95 sanığın yargılanmasına devam edildi.

24. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Serkan T. gelirken, başka suçtan tutuklu bulunan vakfın kurucu genel başkanı sanık Alparslan Kuytul ile diğer tutuksuz sanıklar katılmadı.

Sanık Serkan T, protesto gösterisi için Atatürk Parkı'na gittiğini ifade ederek, "Buranın yasaklı bölgelerden olduğunu bilmiyordum. Polise karşı mukavemette bulunmadım. Anayasal bir hakkı kullandım." dedi. Suçsuz olduğunu ileri süren sanık Serkan T, beraatini istedi.

Kuytul'un avukatları ise müvekkillerinin anayasal hakkını kullandığını iddia ederek, beraatini talep etti.


Hakim, başka suçlardan tutuklu sanıklar Kuytul ve Ali Alagöz'ün savunmalarının alınması için Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri, 22 Nisan 2017'de Atatürk Parkı'nda toplanmış ve polisin uyarısına rağmen dağılmamıştı. Eylem yapmakta ısrar eden 95 kişi hakkında, "Valinin aldığı tedbirlere aykırı hareket etmek, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlarından, 4'er yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:46 Kaynak: AA

Serkan, Alparslan Kuytul, Adana, Güncel
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