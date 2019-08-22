Adana'da, futbolda değişen oyun kuralları semineri yapıldı

Adana'da Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor gazetecileri futbolda değişen oyun kuralları hakkında bilgilendirildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi tarafından kendi tesislerinde "Futbolda değişen oyun kuralları' semineri düzenlendi. Seminerde Türkiye Futbol Federasyonu eğitimcilerinden Mustafa Kürşat Uçar, spor muhabirleri ve yazarlarına değişen kurallarla ilgili slayt gösterimi eşliğinde bilgilendirmede bulundu.

TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, seminerin tüm spor yazarları ve muhabirlerine güncellenen kuralların aktarılması bakımından çok önemli olduğunu belirtip, bundan sonra da eğitici seminerlere ağırlık vereceklerini söyledi.

Seminerde, Adana sporuna katkıları bulunanlara plaket verildi.