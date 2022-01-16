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Adana'da ganyan bayiinde yangın - Son Dakika

Adana'da ganyan bayiinde yangın

16.01.2022 21:48

Adana'da bir ganyan bayii çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Adana'da bir ganyan bayii çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde bir ganyan bayiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ganyan bayiinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması ile söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - ADANA

Adana'da ganyan bayiinde yangın
Adana'da ganyan bayiinde yangın
Adana'da ganyan bayiinde yangın

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İtfaiye, Seyhan, Yangın, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da ganyan bayiinde yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da ganyan bayiinde yangın - Son Dakika
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