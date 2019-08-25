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Adana'da gasp iddiası

1 saat önce

Adana'da iki kişinin cep telefonun gasbedilmesi olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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Adana'da iki kişinin cep telefonun gasbedilmesi olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta meydana gelen olayda, motosikletli 2 şüpheli, "Telefonunu vermezsen seni öldürürüz." diyerek tehdit ettiği Mehmet U'nun (42) cep telefonunu alarak kaçtı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 22 Ağustos'ta ise yine iki şüpheli, Niğde'den kuzenini ziyaret etmek için Adana'ya gelen R.B.E'den (17) bıçak tehdidiyle cep telefonunu istedi.

Şüpheliler, direnen R.B.E'yi kalçasından bıçaklayarak cep telefonunu alıp motosikletle olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek R.B.E'yi gasbeden şüphelilerin M.B. (15) ve R.O. (21) olduğu belirlendi.

R.B.E'yi bıçaklayan R.O. ve yanındaki M.B. polis ekiplerince Sinanpaşa Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Ekipler, zanlı M.B'nin beraberindeki K.Ç. (23) ile Mehmet U'yu da gasbettiğini belirledi. Bunun üzerinde K.Ç. de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin gasbettikleri cep telefonlarını Kışla Caddesi'nde ikinci el cep telefonu satan bir iş yerine 700 liraya sattığı belirlendi. İş yeri sahibi G.A. (34) hakkında çalıntı mal almak ve satmaktan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yavuzlar Mahallesi, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:40 Kaynak: AA
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