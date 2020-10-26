Adana'da gasp iddiası davası - Son Dakika

Adana'da, yolunu kestikleri kişinin cep telefonunu, saatini ve cebindeki 7 lirayı gasbettiği iddiasıyla yargılanan biri tutuklu iki sanığa hapis cezası verildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık K.D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuksuz sanık E.B. (15) ve avukatları katıldı.

Üzerlerine atılı suçlamaları reddeden sanıklar tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan K.D'ye "Gece vakti birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçundan 5 yıl, yaşı küçük sanık E.B'ye ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

K.D. tahliye edilirken, E.B'nin cezası ertelenerek aldığı ceza kadar denetime tabi tutuldu.