Adana'da gasp sanıklarına hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da gasp sanıklarına hapis cezası verildi

Adana'da bir kişiyi darbedip cep telefonu ve çantasını gasbettikleri iddiasıyla yargılanan 3 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da bir kişiyi darbedip cep telefonu ve çantasını gasbettikleri iddiasıyla yargılanan 3 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

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Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar E.Y. ve E.A. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanık M.A. ise duruşmaya gelmedi.

Tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada tanıklar da dinlendi.

Son savunmaları sorulan sanıklardan E.A, müştekinin zararını giderdiklerini ve pişman olduğunu belirtti. E.Y. de tahliyesini talep etti.


Mahkeme savcısı, daha önce verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak sanıkların "gasp" suçundan cezalandırılmalarını, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar E.Y. ve E.A'yı "nitelikli gasp" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına mahkum edip tahliyelerine karar verdi. Heyet, yaşı 18'den küçük M.A'ya ise 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verdi.


Yenibaraj Mahallesi'nde 25 Ağustos 2019'da E.Y, E.A ve M.A, yürüyüş yapan B.K'nın yanına sigara istemek bahanesiyle yaklaşarak darbetmiş, cep telefonu ve içerisinde 600 lira ile kredi kartlarının bulunduğu çantasını gasbederek kaçmıştı. Yapılan soruşturma sonunda şüpheliler yakalanmış, haklarında dava açılmıştı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da gasp sanıklarına hapis cezası verildi - Son Dakika
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