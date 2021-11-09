Gazi ve şehit aileleri İYİ Parti binası önüne siyah çelenk bıraktı - Son Dakika

Baba, 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu! Nedeni de olay kadar vahim

Fiyat ilk kez ortaya atıldı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur

Malatya'da iki katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var, ekipler zamanla yarışıyor

Adana'da, Ceyhan Gazi ve Şehit Aileleri Derneği üyeleri, Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın istifasını isteyerek, partinin Ceyhan İlçe Başkanlığı binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Dernek üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek Türk bayrağı açtı. Burada üyeleri adına açıklama yapan Başkan Ayşe Muhacir, şehit yakınına küfreden Türkkan'ın milletvekilliğinden istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Her karış toprağın bedelinin şehitlerin kanları, gazilerin fedakarlığıyla ödendiğini dile getiren Muhacir, şöyle konuştu:

"Bizler toplumun asil üyeleri, şerefli bireyleriyiz. Bizlere sahip çıkması, yardımcı olması, bizlerin hizmetkarı olması gereken bir vekilin, ağza alınmayacak derecede küfrünü de hakaretini de kabul etmiyor, şahsına iade ediyoruz. Kendisini lanetliyoruz. Bizlerden özür dilemek yerine yapacağı en onurlu davranış istifa etmesidir. Onurumuzla, gururumuzla oynamayın. İcraatınızın ve sözlerinizin karşılığı olarak bu siyah çelengi sizlere veriyoruz, bu hadsiz milletvekiline haddini bildiriniz."

Daha sonra grup üyeleri ellerinde bayraklarla İnönü Bulvarı'nda bulunan İYİ Parti İlçe Başkanlığı binası önüne yürüyerek bina önüne siyah çelenk bıraktı.

İstiklal Marşı okuyup "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan grup daha sonra dağıldı.